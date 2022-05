Equipa do Colégio Valsassina venceu concurso de satélites com tamanho de latinhas

Em Ponte de Sor, na semana passada, foram lançados pequenos satélites com tamanho de latas desenvolvidos por 13 equipas de alunos do ensino secundário e duas do básico – foi a 9.ª edição do CanSat Portugal 2022. A concurso estiveram os estudantes do secundário e os resultados já foram anunciados: o vencedor da competição foi o Colégio Valsassina, em Lisboa, com a equipa MagnoSat. Agora, o grupo vai representar Portugal na Competição Europeia do CanSat, em Bolonha, que decorrerá entre 20 e 25 de Junho.