A maior central solar flutuante da Europa fica no Alqueva e está pronta a funcionar

Situado na albufeira do Alqueva, a nova central fotovoltaica, que é a maior existente numa barragem hidroeléctrica na Europa, conta com 12.000 painéis solares e vai começar a funcionar em Julho.

No meio da albufeira do Alqueva, no Alentejo, dois rebocadores transportaram um complexo de 12.000 painéis solares flutuantes, do tamanho de quatro campos de futebol, até o lugar onde ficaram ancorados. Os painéis vão começar a funcionar em Julho, tornando-se a maior central fotovoltaica flutuante da Europa.

O parque foi construído pela EDP, e faz parte de um plano nacional da empresa para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis importados, cujos preços aumentaram desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de Fevereiro deste ano. Apesar de Portugal usar pouco combustível vindo da Rússia, as centrais a gás do país sentiram o aumento dos preços.

Foto O parque solar colocado na albufeira do Alqueva faz parte de uma aposta da EDP de ter 100% de energia renovável instalada em 2030 Pedro Nunes/Reuters

O novo parque solar tem uma capacidade instalada de cinco megawatts, custando um terço da electricidade produzida numa central a gás, segundo Miguel Patena, director de Inovação da EDP e responsável pelo projecto. Os painéis solares da albufeira irão produzir 7,5 gigawatts por hora de electricidade durante um ano, e irão ser complementados por baterias de lítio capazes de armazenar dois gigawatts por hora.

A central solar vai fornecer energia a 1500 famílias, o que equivale a um terço das necessidades de Moura e Portel, duas povoações vizinhas da albufeira.

“Este projecto é a maior central solar flutuante numa barragem hidroeléctrica na Europa, é uma meta muito boa”, diz Miguel Patena.

Foto A central fotovoltaica irá produzir 7,5 gigawatts por hora de eletricidade ao fim de um ano Pedro Nunes/Reuters

Existem centrais fotovoltaicas colocadas em lagos ou no mar em vários lugares do mundo, desde a Califórnia até em lagoas industriais poluídas na China. Todos estes projectos fazem parte de um esforço de se cortar as emissões de dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa.

Os painéis solares flutuantes não necessitam de terrenos para ser instalados, o que tem um custo associado. Além disso, os painéis colocados em reservatórios usados para gerar energia eléctrica são particularmente eficazes em termos de custo, já que podem conectar-se com a rede eléctrica existente no local. O excesso de energia gerada em dias soalheiros pode ainda ser usado para bombear água de volta à albufeira, e usá-la depois para gerar electricidade em dias com nuvens ou à noite.

O projecto no Alqueva faz parte da estratégia da EDP de “se tornar 100% verde em 2030”, segundo Ana Paula Marques, membro do conselho de administração da EDP. Segundo a responsável, a guerra na Ucrânia mostrou a necessidade de acelerar a transição para as energias renováveis. Actualmente, a energia hidroeléctrica e outras energias renováveis são responsáveis por 78% dos 25,6 gigawatts de capacidade instalada da empresa.

Foto Uma vista aérea do parque solar Miguel Pereira/Reuters

Em 2017, a EDP já tinha instalado o projecto-piloto de um parque solar flutuante de 840 painéis na barragem do Alto Rabagão, em Montalegre. Este foi o primeiro na Europa a testar como é que a energia solar e hidroeléctrica podem se complementar entre si.

A EDP tem já planos para expandir o projecto do Alqueva. Em Abril, assegurou o direito a construir um segundo parque solar flutuante com a capacidade instalada de 70 megawatts.