Ucrânia. U2 apresentam-se de surpresa no metro de Kiev em nome da “liberdade”

Numa das estações de metro de Kiev, Bono e The Edge dos U2, tocaram este domingo Sunday Bloody Sunday , Desire ou With or Without You e convidaram membros das forças ucranianas a cantar consigo.

O vocalista dos U2, Bono Vox, e o guitarrista do grupo irlandês, The Edge, surpreenderam este domingo os ucranianos com uma actuação improvisada no metro de Kiev. O acontecimento deu-se na estação de Khreschatyk, e na companhia dos dois U2 apresentou-se Taras Topolia, líder da popular banda ucraniana, Antytila, que aquando da invasão russa se alistou no exército para defender o seu país.

Bono elogiou a luta da Ucrânia pela “liberdade” e fez uma oração “pela paz”, escreve a agência AFP. “As pessoas na Ucrânia não estão apenas a lutar pela sua liberdade, estão a lutar por todos nós que amamos a liberdade”, disse o cantor num dos intervalos da pequena actuação, fazendo também referência aos conflitos que a Irlanda, país natal da banda, teve com um “vizinho mais poderoso”. “Rezamos para que vocês tenham alguma paz em breve”, afirmou.

A estação de Khreschatyk é considerada um dos lugares mais seguros de Kiev, tendo sido ali que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deu recentemente uma conferência de imprensa. Segundo Bono, o convite para a actuação partiu do presidente ucraniano, tendo os dois U2 aceite de imediato, em “sinal de solidariedade com o povo ucraniano.” Recorde-se que o mês passado, o grupo já havia estado envolvido numa outra acção de solidariedade, através da canção Walk on Ukraine, onde rendiam homenagem à coragem dos ucranianos, estando também envolvidos na campanha de recolha de fundos Stand Up for Ukraine, promovida pela ONG Global Citizen, o que já lhes mereceu um agradecimento público do presidente ucraniano.

Conhecido, ao longo dos anos, pelas posições humanistas e pelas acções globais de carácter humanitário, Bono, afirmou, antes de cantar o clássico Angel of Harlem, que “não há outro sítio no mundo onde preferíssemos estar hoje do que na grande cidade de Kiev.” Bono e The Edge tocaram alguns clássicos do grupo (Sunday bloody Sunday, Desire, With or without you ou Vertigo), e na companhia de Topolia, recriaram a popular canção Stand by me, por entre apelos para que a paz seja alcançada em breve. A assistir estavam algumas dezenas de pessoas, entre elas alguns militares, tendo o vídeo da apresentação sido divulgado por uma das agências do Ministério da Cultura ucraniano no Twitter.