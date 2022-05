EUA anunciam novo pacote de ajuda militar de 150 milhões de dólares à Ucrânia

Joe Biden anunciou outro pacote de assistência militar para a Ucrânia, no valor de 150 milhões de dólares (cerca de 142 milhões de euros), naquela que é a mais recente ajuda prometida pelos Estados Unidos para o “bravo povo da Ucrânia”. O pacote inclui munições de artilharia e radares. Um alto funcionário do país explicou se trata de radares de contra-artilharia, utilizados ​para detectar a origem do fogo inimigo, e de equipamentos electrónicos de interferência.

O anúncio do Presidente norte-americano surge numa altura em que dezenas de civis estão a ser evacuados da fábrica siderúrgica de Azovstal, na cidade sitiada de Mariupol, o último local de resistência contra as tropas russas na cidade portuária “pulverizada”.

O novo lote eleva o valor total do armamento dos Estados Unidos enviado à Ucrânia, desde o início da invasão, para cerca de 3,6 mil milhões de euros. Contudo, o Presidente já pediu ao Congresso que aprove um outro enorme pacote de cerca de 30 mil milhões de euros, incluindo 18 mil milhões em ajuda militar, “para fortalecer a Ucrânia quer no campo de batalha quer na mesa de negociações”.

Biden e os líderes dos outros países do G7 vão reunir-se por videoconferência com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no próximo domingo. Deverão discutir o apoio a Kiev na luta contra a invasão russa, iniciada a 24 de Fevereiro.

Na sexta-feira Conselho de Segurança da ONU, presidido temporariamente pelos EUA, emitiu a sua primeira declaração sobre a guerra na Ucrânia, mas não usou as palavras “guerra”, “conflito” ou “invasão”. A declaração “expressa profunda preocupação com a manutenção da paz e segurança da Ucrânia” e sublinha um “forte apoio” ao secretário-geral António Guterres na busca de uma solução pacífica para esta “disputa”.

“O Conselho de Segurança expressa uma profunda preocupação com a manutenção da paz e segurança da Ucrânia”, lê-se no comunicado. A Rússia, que tem poder de veto no conselho, frustrou todas as propostas anteriores para adoptar uma declaração sobre a Ucrânia.

No seu último discurso, Zelensky disse que mais de 40 mulheres e crianças foram evacuadas na sexta-feira da siderúrgica Mariupol depois de passarem dois meses em abrigos subterrâneos, e que diversas “opções diplomáticas” se encontravam em andamento para “resgatar nossos soldados”.

O Ministério da Defesa russo fala em 50 civis evacuados, incluindo 11 crianças, dizendo que foram entregues à ONU e à Cruz Vermelha, que estão a ajudar na operação. Afirmaram que a “operação humanitária” vai este sábado.

Contudo, têm sido várias as ocasiões em que os corredores humanitários de evacuação de Azovstal, bem como o cessar-fogo entre os dois países para a retirada destes cidadãos, não têm sido respeitadas pelas forças militares russas. Na passada sexta-feira bombardearam, inclusivamente, o meio de transporte que retirava um número ainda não revelado de civis da região.

Estima-se que cerca de 200 civis, incluindo crianças, ainda estejam presos nos túneis e bunkers da era soviética sob a extensa fábrica de Azovstal, junto com um grupo de soldados ucranianos que trabalham no seu último momento de resistência.