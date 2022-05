OE2022: Bloco espera que exista “movimentação e exigência social” para pressionar Governo

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou esta sexta-feira um extenso documento sobre o crescimento da inflação, intitulado “uma crítica de esquerda aos aumentos e medidas do governo”, numa conferência de imprensa dada por Mariana Mortágua na sede do partido, com o objectivo de desconstruir os argumentos do executivo de António Costa nesta área e que pretende também sustentar as alterações ao Orçamento do Estado para 2022 que o partido vai apresentar. A deputada do BE anunciou um “conjunto de propostas alternativas” que os bloquistas querem concretizar: a tributação dos lucros extraordinários das grandes empresas do sector energético, a redução do IVA da electricidade para 6%, a aposta nos transportes públicos e a actualização de salários e rendimentos à taxa da inflação e da produtividade. Perante a maioria absoluta do PS no Parlamento, o Bloco espera que exista “movimentação e exigência social” que leve o Governo a reconsiderar as propostas.