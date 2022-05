Quem é Karine Jean-Pierre, a nova porta-voz da Casa Branca

Karine Jean-Pierre é a nova porta-voz da administração Biden e, dentro de semanas, substituirá Jen Psaki, anunciou a Casa Branca na quinta-feira. Foi com emoção que a própria Jen Psaki falou aos correspondentes com quem reúne diariamente. O novo rosto que fará a ponte entre o Presidente e os jornalistas já trabalhava com Jen Psaki e é a primeira pessoa negra e homossexual a ocupar este cargo, referiu a actual porta-voz visivelmente emocionada.