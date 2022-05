Sexta na TV: do Giro d’Itália à América segundo Byrne e Leone

CINEMA

Sniper Americano

AXN, 22h

Nascido no Texas, Chris Kyle aprendeu a usar as armas com o pai, um caçador experiente. Antes de se alistar na Marinha norte-americana, era já um cowboy experiente. Depois do 11 de Setembro, foi para as linhas da frente contra o terrorismo, onde se revelou um atirador furtivo fora de série. Entre 1999 e 2009, obteve o maior número de baixas como atirador da história militar norte-americana. Chamavam-lhe “A Lenda”. Mas vivia batalhas tão ou mais difíceis na sua vida privada. Realizado por Clint Eastwood e protagonizado por Bradley Cooper, o filme foi nomeado para seis Óscares e acabou por arrecadar um, pela montagem de som.

Um Amor do Tamanho do Mundo

RTP2, 22h58

Realizado pelo cineasta canadiano Dan Ireland, este filme baseia-se nas memórias da escritora norte-americana Novalyne Price (interpretada por Renée Zellweger) relativamente ao romance que teve com o autor Robert E. Howard (Vincent D’Onofrio), um nome da literatura fantástica, criador da saga Conan, o Bárbaro. Aqui, Price conhece Howard ainda antes de se tornar escritora e, embora sintam uma enorme paixão, a relação sofre muitos entraves.

Era Uma Vez na América

Fox Movies, 00h57

Terceiro e último tomo da trilogia do italiano Sergio Leone que acompanha a história dos EUA, depois de Aconteceu no Oeste e Aguenta-te, Canalha!. Disseca cinco décadas da vida do país, entre o fim do século XIX e os primeiros 30 anos do século XX, através do retrato violento de quatro amigos, que passam da pequena marginalidade de rua ao envolvimento no crime organizado. Destaque para a intemporal e premiada banda sonora, de Ennio Morricone, e para um elenco com Robert De Niro, Joe Pesci, James Hayden, William Forsythe, Elizabeth McGovern e James Russo.

Livre

Hollywood, 2h25

Drama biográfico realizado por Jean-Marc Vallée (O Clube de Dallas), segundo um argumento de Nick Hornby. Baseia-se no livro de memórias de Cheryl Strayed, sobre a aventura – e jornada de autodescoberta – que foi calcorrear o Pacific Crest Trail (percurso pedestre que atravessa os EUA). Teve duas nomeações para os Óscares: melhor actriz principal (Reese Witherspoon) e secundária (Laura Dern).

DESPORTO

Volta à Itália

Eurosport 1, 11h10

Directo. A 105.ª edição do Giro d’Italia arranca hoje em Budapeste, na primeira de três etapas em território húngaro. Atingirá o solo italiano a 10 de Maio. A meta estará montada na cidade de Verona, no dia 29. Com 3.445,6 quilómetros e 21 etapas no total, o percurso tem muita montanha (incluindo subidas ao Etna e ao Mortirolo) mas poucos quilómetros de contra-relógio – algo que pode atrapalhar os planos de João Almeida, sexto classificado em 2021, já que essa é a vertente em que o ciclista português mais se tem destacado. O grande ausente da prova é o colombiano Egan Bernal, vencedor da última edição, que ainda está a recuperar de um acidente grave. O Eurosport acompanha a competição ao longo de mais de cem horas de transmissão em directo, em emissões comentadas por Luís Piçarra, Paulo Martins, Olivier Bonamici e José Azevedo.

DOCUMENTÁRIO

David Byrne’s American Utopia

TVCine Edition, 22h

Spike Lee filma o espectáculo que David Byrne levou em 2019 à Broadway, no teatro Hudson, em Nova Iorque. O músico lidera um colectivo que toca, dança e canta. Os movimentos são subtil e rigorosamente coreografados, reinventando algumas das canções mais vibrantes da carreira a solo ou dos seus Talking Heads, no sentido de compor uma narrativa que vai comentando as falhas na utopia americana que dá nome ao espectáculo.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, 22h49

Nuno Galopim, Rão Kyao, Maria Ana Bobone, Rodrigo Lourenço, Bruno Mira e Pedro Pinhal são os convidados de José Gonçalez neste episódio. O programa, que vai na terceira temporada, abre a porta verde do número 193 da Rua de São Bento a conversas, histórias, músicas e memórias desfiadas em tertúlias como aquelas que a própria Amália promovia ali, em sua casa.