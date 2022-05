Casa do Brasil celebra 30 anos com maior número de sempre de brasileiros em Portugal: já são 210 mil

Nasceu no início dos anos 1990 quando a comunidade brasileira não tinha mais do que 30 mil pessoas, contando com quem estava indocumentado. Hoje é a maior comunidade imigrante em Portugal, com 210 mil pessoas. A heterogeneidade desta comunidade é um dos desafios actuais da Casa do Brasil, que esta quinta-feira começa a celebração dos seus 30 anos.

A história da Casa do Brasil de Lisboa confunde-se, de certa forma, com a da imigração brasileira em Portugal. Criada há 30 anos por um grupo de pessoas que se debatia com questões como a legalização e o reconhecimento de diplomas académicos, a Casa do Brasil de Lisboa (CBL) tem sido um pilar para muitos dos brasileiros que chegam. Primeiro a apoiar, no início dos anos 1990, uma comunidade que na altura rondava as cerca de 30 mil pessoas (a contar com quem estava indocumentado), segundo Carlos Vianna, um dos fundadores da CBL, com Virgínia Paiva e Lea Campos. Hoje, a CBL continua a ser uma âncora em várias frentes para brasileiros que aqui vivem: são hoje o maior número de sempre e representam a maior comunidade imigrante em Portugal com 210 mil pessoas, dados de Março do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).