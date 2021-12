Segurança Social lucrou 5,2 mil milhões de euros com imigrantes em dez anos

As contribuições totais de imigrantes superaram pela primeira vez os mil milhões de euros em 2020. Imigrantes continuam a ocupar as profissões menos qualificadas e mais mal pagas.

O ano foi de crise para alguns sectores onde trabalham imigrantes, o país parou em várias alturas, mas, mesmo assim, a Segurança Social lucrou mais de 802 milhões com as contribuições dos estrangeiros em Portugal. Este valor foi o excedente que resultou entre as contribuições dos estrangeiros — superou pela primeira vez os mil milhões de euros — e os benefícios sociais que usufruíram — de 273 milhões.