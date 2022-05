Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Moscovo anunciou um cessar-fogo de três dias na Azovstal com início esta quinta-feira, mas o presidente da câmara de Mariupol divulgou que os ataques se mantêm. Até ao momento, 344 civis foram retirados de Mariupol e cinco morreram em bombardeamentos na região de Lugansk. Este artigo será actualizado ao longo do dia.

​​​▶ Rússia anuncia cessar-fogo de três dias em Azovstal para retirar civis. O corredor humanitário será aberto das 8h às 18h, horário de Moscovo, nos dias 5, 6 e 7 de Maio. No início do dia o presidente da câmara de Mariupol afirmou que “ataques violentos” estavam em progresso no local, mas Moscovo nega e diz que os corredores estão a funcionar.

▶ Ucrânia recupera controlo de diversas áreas perto de Kherson e Mykolayiv que tinham sido tomadas pelas forças russas. A intenção de Moscovo era controlar a região de Kherson para criar uma ponte terrestre entre a península da Crimeia e a região leste de Donbass.

​▶ Um grupo de 344 civis foi retirado de Mariupol esta quinta-feira em direcção a Zaporíjia, anunciou Zelensky. O Presidente acrescentou que as negociações para resgatar mais civis presos em Azovstal continuam.

​▶ Cinco civis morreram em bombardeamento na região de Lugansk nas últimas 24 horas, disse o governador da região. Os bombardeamentos concentraram-se em Sievierodonetsk e Popasna, Hirske e Lysychansk.

▶ A Rússia afirma ter matado mais de 600 combatentes ucranianos durante a noite desta quinta-feira e destruído 61 unidades de armas e equipamentos militares. O ministério da Defesa do país acrescentou que os mísseis destruíram equipamentos de aviação no aeródromo de Kanatovo, na região central de Kirovohrad, e um grande depósito de munição na cidade de Mikolaiv, no sul.

​▶ Japão considera difícil aderir de imediato ao embargo ao petróleo russo. “Dado que o Japão tem uma limitação de recursos, iríamos enfrentar alguma dificuldade para nos mantermos em sintonia imediatamente” com outros países, afirmou o ministro da Economia, Comércio e Indústria. As importações de petróleo da Rússia representaram 4% das importações totais de petróleo do Japão no último ano fiscal até Março.

​▶ Informações fornecidas pelos serviços secretos dos EUA permitiram a Kiev matar generais russos. Segundo o The New York Times, a informação americana, combinada com a dos ucranianos, e em particular a intercepção de comunicações, permitiu efectuar ataques de artilharia contra altas patentes russas.