Governo quer criar 600 vagas em cadeias à volta da capital para fechar prisão de Lisboa

Encerramento da cadeia da capital está prevista desde 2017, mas para o anterior Governo tal seria resolvido com a construção de uma nova prisão no Montijo, a que a ministra da Justiça não se referiu esta quarta-feira no Parlamento, onde está a ser ouvida.

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, avançou esta quarta-feira no Parlamento que o Governo pretende criar mais de 600 novas vagas em quatro cadeias à volta de Lisboa (Alcoentre, Linhó, Pinheiro da Cruz e Sintra) para conseguir fechar o estabelecimento prisional de Lisboa, cujo encerramento está previsto pelo menos desde 2017 e que a governante considerou prioritário.

No discurso de abertura da audição que ainda decorre na Assembleia da República, para apreciar o Orçamento do Estado para este ano na área da Justiça, Catarina Sarmento e Castro comprometeu-se com o reforço de funcionários judiciais para os tribunais, sem, contudo, quantificar o número de oficiais de justiça a admitir futuramente, apesar de ter sido repetidamente questionada sobre este assunto. Este é um dos mais gritantes problemas de recursos na área da Justiça, uma necessidade reconhecida de forma consensual pelos diversos profissionais do sector, mas que não teve eco no orçamento deste ano. A governante diz ser um objectivo deste Governo rever o estatuto profissional dos funcionários judiciais e sublinhou que já reuniu com os sindicatos que representam os funcionários que trabalham nos tribunais.

Catarina Sarmento e Castro precisou que a despesa total para a Justiça em 2022 é de 1,610 milhões de euros, um montante que, diz, corresponde a um aumento de 115 milhões de euros face ao orçamentado para 2021, ou seja, mais 7,7%. “Este é o orçamento inicial do Ministério da Justiça mais elevado de sempre”, afirmou.

A ministra não fez qualquer referência à construção de uma nova cadeia no Montijo, a solução avançada pelo Governo anterior para encerrar a cadeia de Lisboa, cujas condições desumanas e degradantes foram denunciadas por organismos internacionais como o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura. E é frequentemente alvo de queixas por parte dos reclusos.

"É fundamental continuar a trabalhar na dignificação das condições materiais dos estabelecimentos de privação da liberdade, para corresponder às recomendações das instâncias internacionais de Direitos Humanos, dando início às obras de ampliação e requalificação de 13 pavilhões-tipo nos Estabelecimentos Prisionais de Alcoentre, Linhó, Pinheiro da Cruz e Sintra”, afirmou a ministra. E acrescentou: “Estas obras, que já têm os projectos de arquitectura concluídos, proporcionarão o aumento de capacidade para acolhimento de 624 reclusos, com vista ao encerramento do Estabelecimento Prisional de Lisboa”.

Mesmo assim, este reforço de vagas não responderá totalmente às necessidades, já que, no final do ano passado, encontravam-se na cadeia da capital 894 reclusos.

Informatização e digitalização

Catarina Sarmento e Castro disse que o Governo pretende avançar para a segunda fase de requalificação do Estabelecimento Prisional S. José do Campo, em Viseu, e para a construção da nova cadeia de São Miguel, nos Açores. Nunca se referiu à nova cadeia de Montijo, que teria uma capacidade entre os 600 e os 800 lugares, contra os 148 que possui actualmente.

Apesar da principal novidade ser nos serviços prisionais, as palavras mais repetidas pela ministra durante a audição foram informatização, digitalização e inteligência artificial, o que levou a deputada do PSD Mónica Quintela a rejeitar que a transformação digital seja a “panaceia de todos os problemas da Justiça”.

"A aposta nas novas tecnologias, que se pretende reforçar, contará, nos próximos anos, com cerca de 267 milhões de euros do PRR, que será catalisador de um novo processo de modernização do sistema judicial, com foco especial nos Tribunais Administrativos e Fiscais e nas áreas da insolvência e da cobrança de dívidas”, sublinhou Catarina Sarmento e Castro. A ministra realçou que o “novo paradigma” pretende desenvolver um modelo com base no digital, “que permita desenhar novos mecanismos de simplificação e agilização processual”. A governante falou ainda na criação de ferramentas que reúnam mais conhecimento e permitam melhorar a gestão dos recursos.