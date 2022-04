Nova ministra da Justiça quer sentenças que todos percebam

A nova ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, quer que as decisões judiciais passem a ser perceptíveis por todos.

Na sua estreia na sessão solene de abertura do ano judicial, a governante fez um discurso sem pendor político mas enunciando algumas das suas apostas para o sector. Uma delas é a inteligibilidade das sentenças, uma necessidade para a qual admite ser necessário formar os magistrados. “Porque importa saber divulgar de forma acessível ao cidadão comum as decisões dos tribunais, e, no geral, as respostas que dá a justiça”, explicou. “A melhoria da confiança pública na justiça depende também da capacidade para simplificadamente comunicar o Direito.”

No mesmo sentido – exigência de clareza – foi a intervenção do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, outro estreante nesta cerimónia. Que fez uma promessa: garantiu que vai empenhar-se para que o Parlamento “produza leis claras, tão simples quanto possível, compreensíveis por todos”. “O que não é tarefa pouca”, afirmou.

“O poder legislativo deve ponderar cuidadosamente a pertinência, o impacto e a eficácia das leis que entende dever aprovar, de modo a evitar normas redundantes, impertinentes ou desnecessárias”, explicou. A primeira tarefa é distinguir “o que é matéria fundamental” e deve constar da lei e o que não é, devendo ser “deixado para os diplomas de regulamentação”.

A segunda tarefa, explicou, é “acautelar bastante mais a qualidade da redacção das leis, de maneira a evitar a inclusão de normas deficientes, obscuras ou contraditórias entre si, que por isso mesmo possam permitir interpretações abusivas, contrárias aos propósitos pretendidos, ou trazer incerteza e dificuldades injustificadas à actividade das pessoas singulares ou colectivas e ao trabalho de magistrados e advogados”.

“Temos mesmo de avançar, em conjunto, no esforço de tornar as leis mais rigorosas, mais simples e mais compreensíveis”, sublinhou Santos Silva, comprometendo-se com esse desígnio em nome de todos os parlamentares.