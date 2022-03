Catarina Sarmento e Castro é a nova ministra da Justiça

Filha do histórico socialista Osvaldo Castro, a jurista e professora de Coimbra era a secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes do Ministério da Defesa. Foi juíza do Tribunal Constitucional e membro do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, assim como vogal da Comissão Nacional de Protecção de Dados, todos eles cargos de eleição parlamentar.