Petróleo sobe para 107 dólares com anúncio de bloqueio à Rússia

O novo pacote de sanções da Europa à Rússia, que prevê o fim do fornecimento de petróleo no prazo de seis meses e de produtos refinados até ao fim do ano, já está a reflectir-se na cotação do crude, esta quarta-feira.

O barril de Brent, que é a referência para as importações europeias, estava a subir perto de 2% para 107,71 dólares esta manhã, enquanto o WTI, que é transaccionado no mercado de Nova Iorque, atingia os 105,3 dólares por barril, a subir 0,63%.

A União Europeia endurece assim as sanções energéticas a Moscovo (depois do embargo ao carvão) e tenta bloquear um dos motores de financiamento do Estado russo e da ofensiva militar contra a Ucrânia, com a promessa de bloquear “todo o petróleo, marítimo e [proveniente de] oleoduto, bruto e refinado”.

A Comissão assegura que o embargo será posto em prática gradualmente e de forma ordenada, para que os Estados-membros consigam encontrar alternativas de abastecimento aos produtos russos e também para que a medida não provoque maior turbulência nos mercados globais.

O petróleo e os produtos de petróleo e o gás natural continuam a ser as principais fontes energéticas na Europa (34,5% e 23,7% do total, respectivamente) e são essencialmente importados.

Segundo o Eurostat, em 2021, o crude dominou as importações de produtos energéticos na Europa (71%) e o gás natural representou 17%. Num e noutro, a Rússia foi o principal fornecedor europeu, assegurando 24,8% e 39,2%, respectivamente, dos totais importados.

No caso do petróleo, a Rússia é o terceiro maior produtor mundial, atrás dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.

Mas se a Rússia é o maior fornecedor europeu, visto de outra forma, a Europa, como destino de metade das exportações russas, é o maior comprador, pelo que o embargo deverá ter um impacto significativo nos cofres do Kremlin.

Segundo as contas da organização ecologista Transport & Environment, publicadas em Março, a União Europeia paga 260 milhões de euros por dia à Rússia pela compra de petróleo.

Outros fornecedores europeus com muito menor expressão são, além da Noruega, o Iraque, a Arábia Saudita, a Líbia, o Cazaquistão e os Estados Unidos.

Diversificar as fontes de aprovisionamento no crude parece mostrar-se uma tarefa mais simples do que no gás natural, onde a grande força de bloqueio continua a ser a Alemanha, cuja indústria (e respectiva competitividade) depende em larga medida dos gasodutos russos.

A Alemanha já avisou que é impossível acabar com a dependência do gás russo, de que depende em quase 50%, antes de 2024, mas foi um dos países que se mostrou favorável ao bloqueio ao petróleo.