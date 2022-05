Governo reconhece “recuo” no objectivo de aumentar o peso dos salários no PIB

O Governo reconheceu esta terça-feira que a decisão de não ajustar os aumentos salariais em função da subida da inflação significará um “recuo” nos objectivos do executivo socialista de reforço do peso dos salários no PIB [Produto Interno Bruto], actualmente de 45% do produto, para o aproximar da média europeia fixada nos 48% – um objectivo que o primeiro-ministro reafirmou no último domingo, por ocasião do Dia do Trabalhador.