Paulo Gentil sobre mitos do fitness: “Quem promete tirar muitos quilos em poucos dias está a prometer uma mentira”

Em conversa com Karla Pequenino, Paulo Gentil desmonta alguns enganos sobre perda de peso que circulam nas redes sociais. Siga o podcast Vitamina P no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Com o verão a chegar, saltamos do mundo dos suplementos para o universo do exercício físico e das estratégias para aumentar a actividade física, ganhar músculo ou perder peso. Neste episódio do podcast Vitamina P, o convidado é Paulo Gentil, investigador em exercício físico há mais de 20 anos que se tornou conhecido no YouTube e no Instagram por tentar corrigir algumas ideias erradas sobre o mundo do fitness.

“Uma das coisas que tenho combatido fortemente nas redes sociais são as promessas falsas. O apelo da estética de alguns influencers levaram a um apelo muito forte de venda de procedimentos que são mentirosos”, começa por alertar o profissional, que criou uma plataforma — o Nerdflix — para partilhar o seu conhecimento com outros profissionais da área.

“Os influencers nas redes sociais acabam por vender algo muito idealizado. Uma alimentação muito restritiva, uma quantidade enorme de actividade física, uma felicidade constante... E o que eu tenho percebido? As pessoas ficam muito frustradas com isso porque elas tentam manter algo que não é sustentável”, explica Paulo Gentil. “Quem quer emagrecer pensa que tem de queimar muita gordura e muita caloria na hora do exercício, e inevitavelmente se entrega a uma grande quantidade de exercício”, continua o profissional, que realça que a qualidade do exercício é mais importante que a quantidade. Ser consistente e manter hábitos a longo prazo é essencial.

Mas o que é um bom treino? Durante o episódio falamos sobre os erros que Paulo Gentil encontra online, a importância do trabalho de resistência – a chamada “musculação” – e ainda sobre algumas controvérsias em torno de alguns dos seus estudos mais recentes.

A mensagem chave: “Não existe nada que funciona de maneira rápida, não é? E essa própria promessa já é perigosa porque para formar um hábito saudável é preciso tempo”, insiste Paulo Gentil. “Qualquer um que promete tirar muitos quilos em poucos dias ou ganhar muitos músculos em poucos dias, está a prometer uma mentira insustentável. Não dá sequer para criar um hábito e ter as alterações psicológicas para sustentar [o novo hábito] por um prazo suficiente para os benefícios perdurarem.”

Além da informação partilhada das redes sociais, falamos da evolução do próprio conhecimento científico e do motivo de parecerem existir tantos estudos contraditórios. Paulo Gentil explica o motivo por ter pedido para uma revista académica remover um dos estudos que co-assinou.

“Há muito ruído na informação”, adianta o profissional. E conclui: “Ouçam as pessoas que merecem ser ouvidas. O que é que essa pessoa está a dizer? Está a falar de informação científica? Tem interesses económicos por detrás?”, enumera. “E não existe nada – nada – que funciona de maneira rápida”, reforça.

Siga o podcast Vitamina P no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.