Terça na TV: insanidade, leituras, Maddie e outros enigmas

CINEMA

Só para Bravos

Fox Movies, 21h15

Um filme dramático de Joseph Kosinski, com base em acontecimentos reais. A 28 de Junho de 2013, um raio provoca um incêndio perto da cidade de Yarnell, Arizona (EUA). Não tarda a alastrar por uma enorme extensão e a ficar fora de controlo. É então chamada uma unidade de elite da corporação de bombeiros de Prescott, formada por 20 homens que farão tudo para salvar as populações e os seus bens. Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale, Jennifer Connelly, Alex Russell e Ben Hardy entram no elenco.

Mulholland Drive

AMC, 23h11

Uma aspirante a actriz chamada Betty. Uma bela morena que ficou amnésica e diz que se chama Rita. Uma estranha caixinha azul. O cruzamento de todos estes universos é Mulholland Drive, um ensaio sobre a dualidade real/irreal, ao estilo enigmático de David Lynch, em que todas as personagens têm outra face. Valeu a Lynch o prémio de melhor realizador no Festival de Cannes (ex aequo com os irmãos Coen, pel’O Barbeiro), categoria em que também concorreu aos Óscares.

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo

Fox Movies, 23h27

Em Abril de 2010, uma plataforma petrolífera ao largo da costa do Louisiana (EUA) explodiu. Onze pessoas morreram e uma gigantesca maré negra espalhou-se pelo golfo do México. Neste filme de Peter Berg, nomeado para dois Óscares, Mark Wahlberg é Mike Williams, um engenheiro que ali trabalha há anos e que está prestes a viver o mais trágico dos dias.

O Deserto Vermelho

RTP1, 00h54

O uso da cor e a transposição para a película da crueza da paisagem industrial e da vivência conturbada que Giuliana, papel interpretado por Monica Vitti, faz desse cenário mereceu a Michelangelo Antonioni o Leão de Ouro e o Prémio Especial da Crítica no Festival de Veneza por este Deserto Vermelho. Jiuliana é a mulher de um industrial que vive no limite da sanidade mental, perturbada e alienada pelas vozes e sons electrónicos que só ela ouve. Distante do marido, Ugo (Carlo Chionetti), encontra na relação com Corrado (Richard Harris) uma amizade polvilhada por atracção sexual que, contudo, não a afasta das preocupações.

DOCUMENTÁRIOS

Madeleine McCann: Caça ao Suspeito Principal

AMC Crime, 23h25

É com a promessa de “revelar provas desarmantes sobre o desaparecimento de Madeleine, há 15 anos, na Praia da Luz” que se estreia este documentário resultante de uma investigação em que colaboram advogados, jornalistas e outras pessoas ligadas ao caso. Conduzida por um antigo detective, Mark Williams-Thomas, concentra-se nos antecedentes do alemão Christian Brücker, o principal suspeito, recentemente constituído arguido. Hoje é emitido O caso contra Christian B., o primeiro de três episódios, de uma hora cada. Na próxima terça-feira, vai para o ar Testando as provas; na seguinte, Testando o álibi. Maddie desapareceu em Maio de 2007, quando tinha três anos, do quarto onde dormia com mais dois irmãos, no apartamento algarvio alugado pelos McCann.

Anton Bruckner - O Génio Incompreendido

RTP2, 23h25

O musicólogo alemão Reiner E. Moritz é o realizador desta biografia que propõe um novo olhar sobre a vida e obra do compositor austríaco, além de desvendar “mitos e preconceitos cultivados pelos seus detractores”. É pautada por contributos de especialistas e desenvolve-se ao som das suas sinfonias.

DESPORTO

Futebol: Villarreal x Liverpool

TVI, 19h55

Directo. O Liverpool desloca-se ao estádio El Madrigal, para enfrentar o Villarreal na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Na primeira ronda, os reds triunfaram em casa sobre o clube espanhol, por duas bolas a zero. Cabe ao árbitro holandês Danny Makkelie dirigir a partida.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h10

Partindo de estatísticas que atestam que mais de metade dos portugueses não pegou num único livro no último ano, o painel de convidados do programa de Carlos Daniel debruça-se sobre os hábitos de leitura, os incentivos à mesma, as assimetrias no acesso a determinadas práticas culturais ou a concorrência que outros meios exercem sobre a atenção dos leitores – nomeadamente, os ecrãs.