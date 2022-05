Taiwaneses acreditam cada vez menos no auxílio dos EUA em caso de ataque da China

Sondagem semestral mostra uma descida de 57% para 40% de inquiridos que confiam no auxílio militar de Washington. Quase dois em cada três pegaria em armas para enfrentar uma invasão chinesa.

A percentagem de inquiridos que acreditam num envio de tropas dos Estados Unidos em caso de um ataque da China desceu em relação à sondagem semestral anterior do Instituto Nacional para a Investigação em Defesa e Segurança de Taiwan, passando de 57% para apenas 40%.

Segundo o responsável pelo estudo, o investigador Lee Kuan-chen, as respostas dos inquiridos à sondagem parecem reflectir o impacto da guerra na Ucrânia, mas em nenhum momento fica mais demonstrado que na resposta à pergunta “será que os EUA enviarão soldados para ajudar Taiwan no caso de uma guerra no Estreito de Taiwan?”.

Segundo o The Taipei Times, que cita o estudo, quase três em cada quatro taiwaneses (73%) estariam dispostos a pegar em armas para defender Taiwan numa possível guerra com a China, Um número alto, mas que, mesmo assim, representa uma descida de dois pontos percentuais em relação à sondagem feita pelo instituto em Setembro.

Os inquiridos mostram-se menos optimistas nas respostas e também em termos de confiança na capacidade das Forças Armadas de Taiwan para defender o país, descendo a percentagem dos 58% de Setembro para os 54% agora.

Se os norte-americanos enviassem mesmo forças militares para apoiar Taiwan, entre os inquiridos que confiam nas suas Forças Armadas, a percentagem dos que estariam dispostos a pegar em armas para ajudar no esforço de guerra seria de 95%. Entre os que não confiam na capacidade dos seus soldados, só 65% pegaria em armas para defender a ilha junto com os soldados dos EUA.