Rússia diz que invasão da Ucrânia “liberta o mundo da influência do Ocidente”

Depois de ter justificado a invasão da Ucrânia com a necessidade de “desnazificar” o país e de “pacificar” as repúblicas separatistas de Donetsk e de Lugansk, o Governo russo diz agora que a sua ofensiva militar está a ajudar “a libertar o mundo da influência do Ocidente”.

Numa entrevista à agência estatal chinesa Xinhua, no sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que a invasão da Ucrânia — a que o Kremlin se refere como “operação militar especial” — “contribui para o processo de libertação do mundo da opressão neocolonial do Ocidente, fortemente misturada com racismo e com um complexo de exclusividade”.

“Os ocidentais estão a tentar suprimir, pelos métodos mais brutais, quem segue um curso independente na política interna e externa”, disse Lavrov, não especificando a que se referia.

Na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de Fevereiro, os Estados Unidos e a União Europeia aplicaram sanções económicas e financeiras a empresas e indivíduos russos; e as Nações Unidas aprovaram um voto de condenação da invasão, no início de Março, com 141 dos 193 países-membros a votarem a favor.

Na entrevista à Xinhua — no mesmo dia em que a agência chinesa entrevistou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba —, Lavrov acusou os EUA de quererem “ditar como e por que padrões deve viver a América Latina”, usando o exemplo para se referir às sanções do Ocidente contra a Bielorrússia, o principal aliado militar da Rússia na invasão da Ucrânia.

​ “Expansão temerária”

Repetindo antigas acusações contra a adesão à NATO de países próximos das fronteiras da Rússia, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou os EUA e a Aliança Atlântica de “alimentarem o sentimento anti-russo na Ucrânia, usando-o como ferramenta para conter Moscovo”.

Segundo Lavrov, “os círculos dominantes do Ocidente não se envergonham de que as sanções anti-russas já estejam a começar a prejudicar os cidadãos dos seus próprios Estados, e de que a dinâmica económica nos EUA e em muitos países europeus esteja a deteriorar-se, com a inflação e o desemprego a crescer”.

Segundo as análises internacionais, a inflação começou a subir um pouco por todo o mundo nos primeiros meses de 2021, depois de um ano de 2020 marcado pela estagnação devido à pandemia de covid-19. O problema agravou-se com a invasão da Ucrânia pela Rússia, em finais de Fevereiro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo também responsabilizou os EUA e a NATO por uma “expansão temerária a Leste, apesar dos compromissos políticos para que a Aliança Atlântica não se expandisse”.

“Como sabe, essas promessas permaneceram vazias, e a infra-estrutura da NATO aproximou-se das fronteiras russas”, disse Lavrov.

Na sequência da queda do Muro de Berlim, em 1989, o então secretário de Estado norte-americano, James Baker, afastou uma expansão da NATO a Leste, referindo-se ao território da antiga Alemanha de Leste.

Na altura, o fim da União Soviética e do Pacto de Varsóvia ainda não era uma realidade, e o tratado assinado entre os EUA e a URSS (sobre a reunificação alemã) não incluiu qualquer referência à possível adesão à NATO de países que viriam a declarar a sua independência da URSS e a afastar-se da órbita comunista.

Após o colapso da URSS, a Rússia assinou um acordo com os EUA e com a Ucrânia, em 1994 — o Memorando de Budapeste —, em que as partes se comprometiam a não violar a integridade territorial ucraniana em troca da entrega do arsenal nuclear ucraniano.