UE vai integrar sector da energia no quinto pacote de sanções contra a Rússia

Os ministros das Finanças da União Europeia confirmaram, esta terça-feira no Luxemburgo, a sua “vontade de incluir o sector energético num novo pacote de sanções” contra a Rússia que está em preparação, numa “proporção” e num calendário que ainda estão por definir, anunciou o ministro da Economia e Finanças de França, Bruno Le Maire.

“O quinto pacote de sanções ainda está a ser finalizado, as discussões ainda estão a decorrer, mas a energia será integrada neste pacote de sanções”, afirmou o vice-presidente executivo da Comissão, Valdis Dombrovskis, no final da reunião do Conselho de Economia e Finanças da UE.

Em cima da mesa, indicou o ministro francês, estarão restrições às importações pela UE de carvão e petróleo produzido na Federação Russa, uma vez que em relação ao gás natural manifestamente não existe consenso entre os Estados-membros para avançar.

“O que existe é um consenso a 27 para reforçar o nosso regime de sanções, que são eficazes e que estão a produzir um resultado muito tangível sobre a economia russa”, afirmou Bruno Le Maire, que indicou que a UE aprovará, nos próximos dias, um reforço das medidas já adoptadas contra a Rússia, nomeadamente através do “alargamento das restrições de importações e exportações para a Rússia e a lista de personalidades e de entidades e empresas que podem ser objecto de sanções” como o congelamento de activos e proibições de viagem na União Europeia.