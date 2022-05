Cantora galega Erea Castro lança tema gravado ao vivo para assinalar o Dia da Mãe

Começou a cantar cedo, ainda criança, mas só lançou um primeiro disco aos 31 anos, em 2021. E é desse disco, um EP intitulado Arraial, que a cantora galega Erea Castro lança este domingo um tema, Mãe (no dia em que se celebra a mãe na Península Ibérica), mas numa versão gravada ao vivo na sua Salvaterra do Minho natal (Salvaterra de Miño, em galego). Nascida em 1989, no dia 14 de Fevereiro, Erea Castro – segundo a sua biografia – já cantarolava aos 3 anos, o que levou os pais a comprarem-lhe, a pedido dela, um rádio-gravador para que pudesse gravar o que ia cantando. Na escola, os professores também se apercebiam das suas capacidades, fazendo com que ela participasse em iniciativas como Ponte nas Ondas ou Meniños Cantores. Chegou a participar num festival da canção em Ordes (A Coruña), ficando em segundo lugar na categoria de profissionais – onde se inscreveu, embora fosse amadora, por já não haver vaga nas outras. A morte da sua avó materna e da sua mãe, em 2013, levou-a a abandonar o canto e a passar alguns meses em França. No regresso, quis voltar à música de uma “forma mais consciente”. Aprendeu português através de livros e da música (ouvindo Dulce Pontes, Mariza, Carminho, Ana Moura, Ada de Castro, entre outras vozes) e viajou pelo Porto e por Lisboa, dando voz, logo no início da pandemia, em Abril de 2020, à canção Porto Cidade, com letra de Arnaldo Trindade (esse mesmo, o fundador da etiqueta Orfeu) e música de Betó Souza Pinto. O EP Arraial saiu em 2021 e nesse ano deu um concerto em Salvaterra do Minho (perto de Monção), onde foi gravado o videoclipe agora em estreia. Com Erea Castro (voz), estão Bernardo Viana (viola), Pedro Viana (guitarra portuguesa), Valter Rolo (piano), Frederico Gato (baixo) e Sertório Calado (percussão).