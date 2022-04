Bloco assume “luta anti-capitalista” e “pela alternativa” como rumo estratégico

A proposta global da comissão política do BE saiu vencedora da conferência do partido com 305 votos, face aos cerca de 50 que as propostas alternativas conseguiram arrecadar em conjunto.

Os militantes do Bloco de Esquerda (BE) elegeram este sábado, na IV Conferência Nacional do partido, a proposta global da comissão política para afinar o rumo estratégico dos bloquistas, com 305 votos. Na agenda da recomendação, que quer afirmar o BE como “alternativa na oposição à maioria absoluta do PS” e pela qual os bloquistas se vão agora guiar, estão temas como a solidariedade com a Ucrânia, o combate à liberalização da Europa, medidas de resposta ao aumento do custo de vida e a maior mobilização do partido.