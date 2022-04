Ferrovia 2020 conhece nova paragem na linha do Oeste

A modernização da parte sul da linha do Oeste (Meleças-Torres Vedras) sofreu mais um revés: o consórcio formado pela Gabriel A. S. Couto, SA/M. Couto Alves, SA/Aldesa Construcciones, SA detectou que a execução do projecto poderá obrigar a trabalhos a mais na ordem dos 10 milhões de euros, gerando um impasse com a IP, algo que poderá atrasar ainda mais as já prolongadas obras.

Neste episódio está ainda em destaque a falta de agilidade de alocação de carruagens pela CP nos picos de procura na linha do Douro, as obras na linha da Beira Alta e os 30 anos da alta velocidade em Espanha.

