Nuno, o amolador (com realejo) que Afiafaca à porta dos restaurantes

Não atravessa as aldeias e o país de bicicleta pela mão a anunciar a sua passagem com o som do realejo a correr pelos beiços. Não dá ao pedal para accionar o esmeril. Não ata com arames as varetas soltas de guarda-chuvas em fim de vida nem amola tesouras. Talvez se tenha perdido “a ideia romântica da pedra de esmeril e de dar aos pedais”, mas “a história é a mesma, a necessidade é a mesma”, diz Nuno Vasa, a versão moderna do amolador de facas ao volante de uma carrinha cor-de-laranja ("cor de fogo") que é uma oficina móvel pensada ao pormenor para fazer o serviço completo. Leia-se “Faca a faca/ Porta a porta/ É sempre a afiar”.