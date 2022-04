Um Trail Challenge para “mostrar o melhor” da Mata Nacional do Bussaco

Mealhada, Penacova e Mortágua unem-se para promover o património natural. Desporto, natureza e aventura no Bussaco Trail Challenge: decorre a 8 de Maio e já conta com cerca de mil inscritos.

O Bussaco Trail Challenge irá decorrer a 8 de Maio na Mata Nacional do Bussaco, resultado da união de esforços dos municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua. Desporto, aventura e natureza são os pilares da inicaitva que pretende mostrar o melhor da Mata Nacional do Bussaco.

O evento, apresentado esta quinta-feira em conferência de imprensa no Palace Hotel, é uma iniciativa da Fundação Mata do Bussaco, organizada pela associação Trilhos Luso Bussaco, contando com o apoio dos três municípios.

A prova terá quatro distâncias: 10, 17, 30 e 45 quilómetros. A primeira prova a sair é a mais longa, com início marcado para as 8h. Já a competição dos 30 quilómetros faz parte do calendário da Taça de Portugal de Trail.

De acordo com a associação Trilhos Luso Bussaco, ao todo já estão contabilizadas cerca de mil inscrições para estas provas, que arrancam todas a partir do Pavilhão do Luso.

Esta é uma prova que permitirá estar “na vanguarda do desporto, aliado ao turismo da natureza”, disse Guilherme Duarte, presidente do conselho directivo da fundação organizadora.

Na conferência de imprensa, os presidentes das três autarquias envolvidas foram unânimes em considerar o Trail um exemplo de outros projectos comuns futuros em redor deste património natural.

“Só faz sentido se os três concelhos se unirem e se coordenarem em todas as actividades em torno da marca Bussaco, que deve ser por nós fortalecida e divulgada”, resumiu o presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Ricardo Pardal.

O Trail realiza-se no âmbito de uma candidatura co-financiada pelo Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos - PROVERE, submetida pelo consórcio iNature, do qual a fundação faz parte.

Para informações e inscrições (até dia 30 de Abril), corra para o site dos Trilhos Luso Bussaco.