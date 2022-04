Fim-de-semana na TV: mães, mistérios e Mísia num universo de corpo e alma

CINEMA

Engenhos Mortíferos

Fox, sábado, 14h03

Numa Terra pós-apocalíptica, as grandes metrópoles tornaram-se cidades-tracção que avançam pelo planeta em busca de recursos, entre saques e conflitos. Mas há uma revolução em marcha. Com argumento de Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, e realização de Christian Rivers, o filme baseia-se nos livros de Philip Reeve. Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide e Stephen Lang dão vida às personagens.

Memórias de Uma Gueixa

AXN White, sábado, 21h25

Adaptação do best-seller de Arthur Golden, dirigida por Rob Marshall e protagonizada por Ziyi Zhang, Michelle Yeoh e Gong Li. Pouco antes da II Guerra Mundial, uma rapariga japonesa é arrancada à sua miserável família para ir trabalhar como criada. Apesar dos obstáculos, cresce e transforma-se na lendária gueixa Sayuri. Bela e sedutora, conquista os homens mais poderosos, mas é assombrada pelo fantasma de um amor secreto e inalcançável.

Boss Level - O Último Nível

TVCine Top, sábado, 21h30

Comédia de acção realizada por Joe Carnahan, que escreve o argumento com Chris e Eddie Borey, sobre um ex-agente das forças especiais preso num pesadelo inimaginável que o faz viver repetidamente o dia da sua morte. Frank Grillo lidera um elenco que conta também com Mel Gibson, Naomi Watts e Michelle Yeoh.

O Convento

RTP2, sábado, 23h35

Manoel de Oliveira filma na Arrábida esta busca de uma tese sobre Shakespeare. O investigador americano Michael (John Malkovich), acompanhado pela mulher, Helène (Catherine Deneuve), procura pistas de que o dramaturgo britânico era, afinal, judeu e espanhol, e que um seu antepassado italiano terá passado por Portugal. Mas o casal não está sozinho no convento.

Black Mass - Jogo Sujo

AXN, sábado, 00h04

Dirigido por Scott Cooper e escrito por Mark Mallouk e Jez Butterworth, baseia-se no livro biográfico de Dick Lehr e Gerard O’Neill para contar a história de Whitey Bulger (Johnny Depp), um dos mais perigosos e implacáveis criminosos a actuar nos EUA durante as décadas de 1970 e 80.

O Leão da Estrela

RTP1, domingo, 14h44

Com assinatura de Leonel Vieira, segundo um argumento de Tiago Santos, é uma versão feita em 2015 da comédia realizada por Artur Duarte em 1947.

Erin Brockovich

AXN White, domingo, 21h25

Sem dinheiro e com três filhos, Erin (Julia Roberts, Óscar de melhor actriz) arranja trabalho no escritório de um advogado (Albert Finney), onde descobre todo um caso de águas contaminadas. Um filme de Steven Soderbergh, com argumento de Susannah Grant.

Annette

TVCine Top, domingo, 21h30

Henry (Adam Driver) é comediante de stand-up; Ann (Marion Cotillard), cantora de ópera. Os dois vivem apaixonados e felizes. Tudo muda radicalmente quando nasce a primeira filha. Este musical romântico é dirigido pelo cineasta de culto Leos Carax e tem música original dos Sparks, a banda dos irmãos Ron e Russell Mael, que também assinam o argumento.

Dark Waters - Verdade Envenenada

RTP1, domingo, 00h32

Robert Bilott, um advogado experiente em defender grandes empresas, é contactado por um agricultor, devido à morte de 190 cabeças de gado. Decide investigar o caso e percebe que a culpa é de uma multinacional que, durante 40 anos, derramou nas águas compostos químicos ilegais. Um drama ambiental baseado em factos reais, com realização de Todd Haynes e interpretações de Mark Ruffalo, Anne Hathaway e William Jackson Harper.

SÉRIES

Foi Assim Que Aconteceu

Fox Comedy, domingo, 16h35

Não é novidade a presença de Ted Mosby e seus amigos na antena Fox Comedy. Mas, hoje, a popular trupe nova-iorquina que marcou os anos 2000 (quase como Friends nos 1990) protagoniza uma maratona alinhada para o Dia da Mãe: dez episódios escolhidos pelos fãs da sitcom através das redes sociais do canal. No final, há um brinde para os adeptos do formato: a antestreia de Foi Assim Que Aconteceu… Com o Teu Pai, às 20h30. Trata-se de um spin-off em que Kim Cattrall empresta a voz à “mãe do futuro” que, em 2050, conta ao filho como conheceu o pai dele, em 2022, quando era uma jovem fotógrafa (interpretada por Hilary Duff). O canal serve o episódio-piloto como aperitivo para a série, que fica disponível a 11 de Maio na plataforma de streaming Disney+.

A Origem Obscura de Sherlock Holmes

RTP2, domingo, 22h06

Estreia. Antes de ser o celebrado criador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle foi pupilo de Joseph Bell na Universidade de Edimburgo. E terá sido Bell a inspiração para o detective. Esta mini-série britânica ficciona a relação entre eles, pondo-os a investigar assassinatos. Ian Richardson encarna Bell; Doyle é interpretado por Charles Dance.

DANÇA

Body and Soul: Crystal Pite

RTP2, sábado, 22h04

Estreia. Mais de 40 bailarinos interpretam esta segunda criação da coreógrafa Crystal Pite para a Companhia de Ópera de Paris, onde o tema do luto é explorado em “ondas de palavras e gestos que formam uma narrativa secreta”, avança a sinopse. Um “dueto entre corpo e alma” vai subindo de tom e, ao som dos prelúdios de Chopin, procurando expor “os desejos e impulsos conflitantes que desafiam a unidade de cada um de nós”.

Foto Body and Soul Julien Benhamou

MÚSICA

A Caminho dos Play

RTP1, sábado, 23h56

A dias da atribuição dos prémios Play 2022 – com cerimónia marcada para 5 de Maio, no Coliseu dos Recreios, e Gisela João e Ana Moura à frente nas nomeações –, a RTP emite este compacto dos melhores momentos das três edições anteriores dos galardões da música portuguesa.

Mísia: Animal Sentimental

RTP2, domingo, 1h05

Estreia. Mísia deu voz à música de Carlos Paredes. Conviveu com tangos e boleros. Cantou Para Amália. Inspirou poetas, coreógrafos, realizadores e estilistas. E assim se passaram 30 anos de uma carreira com múltiplas facetas. A mais recente dá pelo nome de Animal Sentimental e é esmiuçada neste especial televisivo. O álbum, que acaba de chegar aos escaparates, faz parte de um tríptico que se completa com um livro em que a cantora passa em revista vários episódios da sua vida, pessoal e musical, e com um concerto encenado por Tiago Torres da Silva, agendado para 27 de Maio, no Museu do Oriente, em Lisboa.

DOCUMENTÁRIO

A História do Universo em Duas Horas

História, sábado, 23h50

Milhões de anos de evolução condensados em 120 minutos. A um ritmo vertiginoso, sucedem-se infografias que contam a história do universo, desde a formação da Terra até à actualidade, com paragem em “instantes críticos, momentos históricos e ligações extraordinárias entre o passado remoto e a nossa vida diária”, revela o canal.

INFANTIL

Bráulio e o Mundo dos Gatos (V. Port.)

SIC K, sábado, 13h

Bráulio é um gatinho curioso e brincalhão que sonha conhecer a lendária Gatópia, onde todos os felídeos são felizes e vivem aventuras épicas. Mas as suas ambições são desencorajadas por Blanket, o acomodado e receoso pai, e pelo apartamento onde vivem com a sua família humana. Um dia, cansado dos dias sempre iguais, Braulio foge. É assim que Blanket enfrenta os medos (e a preguiça) e sai de casa em busca do filho. Um filme de animação realizado por Gary Wang, com as vozes de João Manzarra, Andreia Rodrigues e Pedro Laginha na versão portuguesa.

D’Artacão e os Três Moscãoteiros - O Filme (V. Port.)

TVCine Top, domingo, 10h25

Adaptação da famosa série animada do início dos anos 1980 que antropomorfizou as personagens das histórias d’Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Centra-se em D’Artacão, que quer ser um dos Moscãoteiros e acaba por ter de defender, ao lado deles, a França contra os planos do Cardeal Richelião. Realizado por Toni García, o filme é escrito pelo veterano da animação Doug Landale.

The Boss Baby (V. Port.)

Panda Kids, domingo, 11h30

Um bebé que é, na realidade, um espião. Está apresentado o protagonista deste filme de animação da Dreamworks, que esteve nomeado para o Óscar na sua categoria. Tom McGrath, que dirigiu a saga Madagáscar, foi o responsável pela realização. O filme baseia-se na personagem criada por Marla Frazee nos seus livros infantis.