Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

► Cerca de 1150 cadáveres foram recuperados na região ucraniana de Kiev desde o início da guerra: 50% a 70% deles têm ferimentos de balas de armas pequenas, disse a polícia de Kiev nesta quinta-feira.

► O chefe do Comité para a Energia do Parlamento ucraniano disse, nesta quinta-feira, que a Ucrânia tem gás e electricidade suficientes para atender às suas necessidades neste momento, mas que está menos certo de que o país será capaz de dar resposta às suas necessidades no final do Outono.

► O secretário-geral da NATO reiterou esta quinta-feira que a Suécia e Finlândia serão “recebidas de braços abertos”, caso decidam aderir à Aliança Atlântica e deplorou a “intimidação e ameaças” da Rússia para que os dois países não se juntem à organização.

► O Parlamento alemão aprovou esta quinta-feira, por uma grande maioria, uma moção pedindo o envio de armamento pesado à Ucrânia.

► Todos os países da UE concordam que não pagarão à Rússia directamente em rublos pelas importações de gás, tendo observado que o prazo para os próximos pagamentos deverá ser 20 de Maio, disseram autoridades da União Europeia nesta quinta-feira.

► A Rússia ainda não recebeu uma resposta da Ucrânia sobre as suas últimas propostas para um possível acordo de paz, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, nesta quinta-feira.

► O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu esta quinta-feira uma investigação a eventuais crimes de guerra na Ucrânia e lembrou-se da sua própria família enquanto visitava três das cidades mais atacadas pelas forças russas nos arredores de Kiev.

► Os Estados Unidos acusaram esta quinta-feira a Rússia de planear organizar falsos referendos de independência nos territórios ocupados na Ucrânia, como é o caso de Kherson, no sul do país​. Mais de dois meses depois do começo da invasão que destruiu dezenas de cidades, mas não conseguiu controlar a capital Kiev, a Rússia está agora a tentar controlar as províncias do leste numa batalha que o Ocidente vê como um ponto de viragem decisivo na guerra.

► O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira ao Congresso que aprove uma ajuda de 33 mil milhões de dólares para apoiar a Ucrânia — um aumento dramático do financiamento norte-americano para a guerra contra a Rússia — bem como novas ferramentas legais para desviar activos de oligarcas russos.