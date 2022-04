Na guerra do gás entre a Rússia e a UE, quem vai ceder primeiro?

Se a Gazprom suspender o fornecimento aos países que recusarem pagar as exportações em rublos, como exige Vladimir Putin, a União Europeia nem precisará de discutir o embargo ao gás russo. As dúvidas desfazem-se a 20 de Maio, quando expirar o prazo para o próximo pagamento.

Sem um acordo entre os 27 Estados-membros da União Europeia para avançar com o embargo à compra do gás natural da Rússia, poderá ser a impossibilidade das empresas cumprirem as novas obrigações para o pagamento em rublos, fixadas por decreto presidencial de Vladimir Putin, sem violar o regime das sanções, a pôr um fim abrupto à dependência europeia do fornecimento russo.