Francisco Assis propõe reduzir órgãos consultivos do Estado: “Muitos deles não funcionam”

A continuidade do socialista Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social desde Julho de 2020, será votada pelo Parlamento na sexta-feira.

O candidato a presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, defende que o organismo deve ter “um papel mais activo na concertação social”, que o país teria a ganhar com uma “concentração de órgãos consultivos do Estado” e que os ministros das Finanças deveriam ouvir “mais vezes” o CES.