PS recandidata Francisco Assis para presidente do Conselho Económico e Social

O PS propôs esta sexta-feira a recandidatura do seu antigo eurodeputado e líder parlamentar para o cargo de presidente do Conselho Económico e Social (CES), cuja eleição, no Parlamento, está prevista para o próximo dia 29.

Francisco Assis, professor universitário, destacado militante ligado à ala de centro esquerda do PS, é presidente do CES desde 2020. Para ser reconduzido no cargo de presidente do CES, o antigo presidente da Câmara de Amarante precisa da aprovação de dois terços dos deputados por voto secreto.

Líder parlamentar socialista em dois períodos distintos, primeiro sob a liderança de António Guterres e depois de José Sócrates, no plano político Francisco Assis foi também candidato a secretário-geral do PS em 2011, mas foi derrotado nesta corrida por António José Seguro.

Francisco Assis integrou depois o Secretariado Nacional do PS liderado por António José Seguro e em 2014 foi cabeça de lista socialista nas eleições europeias.

Com António Costa como secretário-geral do PS, Francisco Assis afastou-se da primeira linha política do seu partido por ter discordado da formação de um Governo minoritário socialista suportado no parlamento pelo Bloco de Esquerda, PCP e PEV a partir de Novembro de 2015.

Já para a Comissão Nacional de Eleições (CNE), cujas eleições também estão marcadas para dia 29 deste mês, a bancada socialista propôs o seu ex-deputado Fernando Anastácio, que fez parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, e que não se recandidatou nas listas do PS nas últimas eleições legislativas por ser um dos envolvidos no processo de investigação às alegadas declarações de moradas falsas dos parlamentares (caso entretanto arquivado).

Para o Conselho de Estado, o PS e PSD apresentam uma lista conjunta de cinco nomes: Carlos César (PS), Francisco Pinto Balsemão (PSD), Manuel Alegre (PS), Sampaio da Nóvoa (PS) e Miguel Cadilhe (PSD).