Ryanair com nova promoção: “Compre um bilhete e obtenha outro a metade do preço”

Reservas de voos com a companhia aérea dão desconto de 50% no segundo bilhete. Apenas esta quarta-feira.

A Ryanair volta a lançar uma das suas campanhas promocionais relâmpago: “Compre um bilhete e obtenha outro a metade do preço” é o mote da promoção, válida para reservas até à meia-noite desta quarta-feira “em 1000 rotas” da rede da companhia área de baixo custo. Para viajar entre 1 de Maio e 30 de Junho deste ano.

“E que [melhor] maneira de começar o Verão que uma pausa ensolarada, especialmente quando se pode trazer um acompanhante por metade do preço”, escreve Dara Brady, director de marketing da Ryanair em comunicado, sugerindo “uma escapadinha de última hora para alguns dos destinos europeus mais populares, como por exemplo Palma, Sevilha e Gran Canaria”.

A oferta é apenas aplicável “no caso de haver mais do que um passageiro”, dado ser necessário “comprar um bilhete de tarifa Value” para receber “um segundo bilhete de tarifa Value no mesmo voo a 50% do preço”, lê-se nos Termos e Condições da promoção. Está também “sujeita a disponibilidade” e “não se aplica a rotas domésticas” nem “pode ser combinada com outras ofertas especiais, descontos ou promoções”.

Numa pesquisa no site, encontram-se os voos associados à promoção, com partida de Portugal. De Lisboa, está apenas disponível Fez, em Marrocos (17,99€); mas do Porto a oferta é maior, com vários destinos em Marrocos, Espanha, Reino Unido, França e Itália. A partir de Faro, destaque para o Luxemburgo e três destinos na Irlanda (Dublin, Cork e Kerry). Da Madeira, a promoção integra voos para Dublin, Manchester e Londres (Stansted), sendo este o único com desconto a partir da Terceira (Açores).