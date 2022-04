De Mappelthorpe a Annie Leibovitz, as capas de discos como obras de arte

A The Photographers’ Gallery, em Londres, é a casa de mais de 200 capas de álbuns de música, reunidas na exposição For the Record: Photography & the Art of the Album Cover. A exibição, que vai permanecer na galeria até 12 de Junho, procura destacar o papel central que a fotografia desempenha na definição da imagem de artistas e bandas.

Desde o trabalho visionário de Annie Leibovitz com Cyndi Lauper, às capas inesquecíveis de Jean-Paul Goude para os álbuns de Grace Jones, passando pela imagem de Madonna fotografada por Herb Ritts e pelo retrato íntimo de Patti Smith tirado por Robert Mappelthorpe, não há capa que falte a esta exposição, que tem como ponto de partida as colaborações criativas entre os artistas visuais e musicais que fizeram história e marcaram a cultura popular de uma forma inegável.

Para além de contar com a presença de algumas das capas de álbuns mais icónicas de todos os tempos, como a do disco Abbey Road, dos Beatles, ou a de Goats Head Soup, dos Rolling Stones, For the Record quer também trazer à superfície o trabalho de fotógrafos esquecidos que contribuíram para a elevação da música não só como arte sonora, mas também visual.

A exposição está organizada em torno de uma série de capítulos temáticos, onde se podem ver as próprias capas dos discos, apresentadas fisicamente, mas também alguns exemplos de colaborações criativas que se destacam pela sua singularidade, como a relação de Lee Friedlander com a produtora Atlantic Records (incluindo as capas feitas para grandes nomes como Hank Crawford e Ray Charles) e os trabalhos a preto e branco de Francis Wolff para a produtora de jazz Blue Note.

Apresentando as inúmeras formas como esta plataforma tem sido utilizada por artistas e produtoras de música, For the Record: Photography & the Art of the Album Cover revela-se uma carta de amor ao quadrado de 30 por 30 centímetros que tem a capacidade de se transformar nas mais diversas capas de discos, ao mesmo tempo que oferece uma fascinante viagem através de momentos significativos da história musical, artística e cultural.

Texto editado por Ana Maria Henriques