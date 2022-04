Terça na TV: heróis, bandidos e golpes em erupção entre gigantes

CINEMA

The Raid - Redenção

Nos Studios 17h15

Em Jacarta, Indonésia, o tenente Wahyu organiza uma operação que tem como alvo a residência do poderoso e cruel traficante Tama. Mas, quando a equipa invade o edifício, já os bandidos foram avisados por um vigia. É então que, encurralados no sétimo andar, os homens comandados por Wahyu descobrem que ele não informou os superiores da missão. De Gareth Evans, com Iko Uwais, Ananda George e Ray Sahetapy.

Homem-Aranha

AXN Movies, 21h10

Tobey Maguire assume o papel do tímido adolescente que desenvolve superpoderes depois de ser mordido por um aracnídeo especial, no filme realizado por Sam Raimi em 2002. A sequela, lançada dois anos depois, é emitida às 23h10. O super-herói continuará em cena, em várias versões, até sexta-feira, com sessões duplas a partir das 21h10: amanhã, passam Homem-Aranha 3 e O Fantástico Homem-Aranha; na quinta-feira, O Fantástico Homem-Aranha 2: O Poder de Electro e Homem-Aranha: Regresso a Casa; sexta, Homem-Aranha: No Universo Aranha (versão original) e Homem-Aranha: Longe de Casa.

A Golpada

AMC, 23h12

Quatro anos depois de eternizarem Butch Cassidy e Sundance Kid em Dois Homens e Um Destino (1969), Paul Newman e Robert Redford voltaram a fazer dupla. Às mãos do mesmo realizador, George Roy Hill, encarnam dois ladrões, na Chicago dos anos 1930, que pretendem vingar a morte de um companheiro, assassinado por um chefe da máfia, aplicando um golpe de génio. A fita, servida por um argumento à medida do golpe, é feita de reviravoltas admiráveis. Golpada final: dez nomeações nos Óscares de 1973 e sete estatuetas conquistadas (incluindo melhor realizador, filme e argumento).

SÉRIE

Crimes nos Trópicos

Fox Crime, 22h

Estreia, com episódio duplo, de uma série de investigação francesa ambientada na ilha de Martinica e protagonizada por duas mulheres: Gaëlle Crivelli (interpretada por Béatrice de la Boulaye), que ali cresceu, e Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland), parisiense recém-chegada. Juntas vão desvendar mistérios criminais – como o aparecimento do corpo de uma adolescente na praia, no primeiro episódio – ao mesmo tempo que aprendem a transformar em força as diferenças de origens e feitios que as separam inicialmente. Para seguir à terça-feira.

DESPORTO

Futebol: Manchester City x Real Madrid

TVI, 19h52

Directo. Manchester City e Real Madrid defrontam-se na primeira mão da semifinal da Liga dos Campeões, em casa do clube inglês, sob a direcção do árbitro romeno István Kovács. Amanhã, a esta hora, há outro embate entre ingleses e espanhóis nesta fase da competição: Liverpool e Villarreal.

DOCUMENTÁRIOS

Blasko

RTP2, 20h35

O filme mergulha no processo criativo por detrás de Depth of Field (2018), o sexto álbum da premiada cantautora australiana Sarah Blasko, gravado num par de semanas, durante uma residência artística em Sydney. É narrado por ela e realizado por Brendan Fletcher.

Zé Pedro Rock ‘n’ Roll

TVCine Edition 22h

Com assinatura de Diogo Varela Silva, esta homenagem em forma de documentário mistura imagens de arquivo, registos inéditos e entrevistas a familiares e amigos de Zé Pedro (1956-2017), o fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés que se transformou num ícone do rock português.

Fogo Sob o Mar

Odisseia, 22h30

Estreia. O vulcanólogo Francesco Italiano e o fotógrafo Laurent Ballesta (especializado em vida selvagem subaquática) lideram uma expedição que mergulha “nas encostas submersas do Mediterrâneo, em busca de pistas sobre o funcionamento de montanhas de fogo subaquáticas, um mundo praticamente desconhecido”, anuncia o canal.

Dinossauros

RTP2, 23h26

Estreia. Realizado por Francesco Invernizzi, mostra o processo por que passam os raríssimos e valiosos exemplares de esqueletos de dinossauros, desde a sua descoberta no terreno até à chegada às galerias dos grandes museus ou às mãos de coleccionadores, com passagem pelos laboratórios onde são alvo de análise científica.