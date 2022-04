Todos os sons

Já aqui escrevi algumas vezes sobre a surdez do meu filho mais velho e tenho quase a certeza de que já assumi que se instalou uma névoa na minha cabeça depois do diagnóstico. O que acho que nunca disse foi que, quando a névoa se dissipou, tudo o que ficou foi surdez. E a minha vida tornou-se aquilo. Eu acordava, comia, trabalhava e respirava a pensar na surdez. E apesar de o Pedro só ter um ano na altura em que as certezas nos chegaram na forma de relatório, era completamente impossível ignorar o elefante na sala. Esse elefante chamava-se escola.