Rússia vai instalar mísseis nucleares com capacidade de atingir os EUA até ao Outono

O chefe da agência espacial russa afirmou que os Sarmat, testado esta semana com êxito, serão instalados nos silos dos Voevoda, os mísseis do tempo soviético que vão substituir.

A Rússia anunciou este sábado que planeia instalar até ao Outono os seus mísseis intercontinentais balísticos Sarmat. Este míssil, testado com êxito esta semana, tem capacidade para um ataque nuclear contra os Estados Unidos.

O objectivo definido por Dmitri Rogozin, chefe da agência espacial Roscosmos, é ambicioso, tendo em conta que o primeiro teste de lançamento foi realizado na quarta-feira e especialistas militares ocidentais dizem que serão precisos mais testes antes de o míssil ser posicionado.

O Sarmat tem capacidade para transportar dez ou mais ogivas nucleares e engodos e atingir alvos a milhares de quilómetros de distância, nos EUA e na Europa.

Depois de anos de atrasos devido a problemas técnicos e de financiamento, o teste desta semana mostra a força da Rússia numa altura em que a guerra na Ucrânia fez elevar a tensão com os EUA e os seus aliados para o nível mais alto desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962.

Em entrevista à televisão pública russa, Rogozin explicou que os mísseis serão instalados numa unidade na região siberiana de Krasnoiarsk, cerca de 3 mil quilómetros a leste de Moscovo.

Serão colocados nos mesmos lugares e nos mesmos silos dos Voevoda, os mísseis da era sovitética que vão substituir, algo que, disse o chefe da Roscosmos, permitirá poupar “tempo e recursos colossais”.

O lançamento desta “super-arma” é um acontecimento histórico que garantirá a segurança das próximas gerações de russos para os próximos 30-40 anos, acrescentou Rogozin.

A preocupação do Ocidente com o risco de uma guerra nuclear aumentou desde que o Presidente russo, Vladimir Putin, lançou a sua invasão da Ucrânia a 24 de Fevereiro com um discurso no qual se referia precisamente às forças nucleares russas e avisava que qualquer tentativa de se atravessar no caminho da Rússia “levará a consequências que nunca viram na vossa história”.

“A perspectiva de um conflito nuclear, antes impensável, voltou agora a ser uma possibilidade real”, afirmou no mês passado o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Reuters