O alerta do Presidente ucraniano, apelou a uma união de todos os países que “acreditam na vitória da vida sobre a morte” para que a Rússia não invada outros países. “E quem virá a seguir?” questionou. António Guterres anunciou que vai visitar a Ucrânia na quinta-feira, depois do encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo.