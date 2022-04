A UGT “não vai fazer acordos a qualquer preço”

Mário Mourão, 64 anos, foi deputado pelo PS e é, desde 2005, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sector Financeiro. No XIV Congresso da UGT, que se realiza neste fim-de-semana em Santarém, deverá ser confirmado como secretário-geral da central sindical, depois de ter sido eleito presidente da tendência socialista, derrotando o outro candidato, José Abraão.