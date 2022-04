Dois rapazes detidos por abuso sexual de colegas de escola entre os 12 e os 15 anos

Segundo a Polícia Judiciária, atraíam as colegas, através de vários estratagemas, a diversos locais, sobretudo às suas residências. Após consumarem os atos criminosos, ameaçavam e intimidavam as vítimas, como forma de garantir o silêncio das mesmas.

Dois rapazes de 16 e 17 anos foram detidos por suspeita de abusarem sexualmente de seis meninas com idades entre os 12 e os 15 anos, no concelho de Vila Franca de Xira (Lisboa), revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

Os dois rapazes, que ficaram em prisão preventiva depois de serem ouvidos por um juiz, são suspeitos de terem praticado “vários crimes de violação, de abuso sexual de crianças, de coação sexual, de importunação sexual, de pornografia de menores e de ameaças, todos na sua forma agravada”, segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ).

As vítimas andavam na mesma escola dos suspeitos, que actuavam “em grupo, conjuntamente com outros”, revelou a Judiciária.

“Atraíam as colegas, através de vários estratagemas, a diversos locais, sobretudo às suas residências; após consumarem os actos criminosos, ameaçavam e intimidavam as vítimas, como forma de garantir o silêncio das mesmas”, acrescentou a PJ.

Os alegados crimes ocorreram “desde o final do ano lectivo anterior e no ano lectivo em curso, até fins de Janeiro de 2022”, tendo a PJ tido “conhecimento da situação no final de Março”.

A investigação “permitiu identificar várias vítimas e casos, bem como recolher fortes elementos indiciários, que conduziram às detenções dos suspeitos”, segundo a Polícia Judiciária.