As sessões solenes da Justiça

O encontro anual, a pretexto do início do ano judicial, das mais altas eminências do mundo da Justiça serve para fazer uma espécie de balanço da situação desta área da nossa vida em sociedade e do funcionamento do aparelho do Estado nesse campo. Como não há mudanças drásticas nesse mundo nem no “modus operandi” dos seus diversos intervenientes e enquanto não forem convidados representantes dos reclusos para aí discursarem, as expectativas são muito baixas já que os discursos ao longo dos anos, inevitavelmente, tendem a repetir-se.