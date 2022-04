Reconstrução da Ucrânia custará pelo menos 55 mil milhões de euros, estima Banco Mundial

Zelenskii diz que vai precisar de 6,46 mil milhões de dólares mensais para fazer frente ao impacto económico da guerra a longo prazo no seu país e o Banco Mundial apela a todos os países que estejam prontos para ajudar a Ucrânia.

Os danos dos edifícios e das infra-estruturas da Ucrânia, causados ​​pela invasão da Rússia, atingiram cerca de 55 mil milhões de euros e estima-se que aumentarão ainda mais à medida que a guerra continua, disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass, nesta quinta-feira.

Numa conferência do Banco Mundial sobre as necessidades de assistência financeira da Ucrânia, Malpass afirmou que a estimativa inicial de custos de danos estreitos não inclui os crescentes custos económicos da guerra para a Ucrânia. “É claro que a guerra ainda está em andamento, então esses custos vão continuar a aumentar”, sublinhou.

Num discurso em vídeo na conferência, o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, destacou custos muito maiores e necessidades de financiamento. Disse a todos os participantes que a Ucrânia precisa de cerca de 6,46 mil milhões de euros por mês para compensar as perdas económicas causadas pela guerra.

“E vamos precisar de centenas de milhares de milhões de dólares para reconstruir tudo isso mais tarde”, disse Zelenskii.

Acrescentou ainda que a comunidade global precisa de excluir a Rússia imediatamente das instituições financeiras internacionais, incluindo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e disse que todos os países “devem estar imediatamente preparados para romper todas as relações com a Rússia”.

A conferência à margem das reuniões de Primavera do FMI e do Banco Mundial incluiu autoridades financeiras de vários países, incluindo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que disse anteriormente que os Estados Unidos dobrariam a sua promessa de ajuda não militar directa cerca de mil milhões de euros.

O Governo da Alemanha contribuirá com cerca de 37 milhões de euros para a reconstrução da Ucrânia, especificamente para restaurar a rede eléctrica destruída e construir casas para os deslocados, noticiaram esta sexta-feira meios de comunicação alemães.

"A Ucrânia precisa urgentemente de habitação para milhões de pessoas deslocadas internamente e precisa de uma rede eléctrica intacta. É aqui que a cooperação alemã para o desenvolvimento pode ajudar no curto prazo”, disse a ministra do Desenvolvimento alemã, Svenja Schulze, ao jornal Augsburger Allgemeine.

A ministra alemã especificou que, para isso, o seu ministério redireccionou fundos por meio de um programa de emergência. Destes 37 milhões de euros, 22,5 milhões vão para a reconstrução da rede eléctrica, gravemente danificada pelos ataques russos, 12,4 milhões para a construção de casas para os deslocados internos da Ucrânia e outros dois milhões para equipamentos médicos.

"A reconstrução da Ucrânia será um esforço que exigirá a solidariedade de muitos. É bom que a comunidade internacional aborde já esta tarefa”, disse Svenja Schulze, antes da reunião desta sexta-feira no Banco Mundial.