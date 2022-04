Com Zelenskii o PCP mostra o seu verdadeiro ADN

Este Poder Público foi gravado algumas horas antes do discurso do Presidente da Ucrânia na Assembleia da República que falará para todos os deputados portugueses. Para todos? Não. Há um grupo de irredutíveis deputados do PCP que mantém as costas viradas a Volodomyr Zelenskii.

Já tinha votado contra a sua participação, via videoconferência, no Parlamento e esta quarta-feira fez mesmo uma conferência de imprensa para anunciar que irão faltar à sessão. Paula Santos, líder parlamentar do PCP, justificou a decisão, explicando que esta é uma “sessão concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra” e que o PCP não alinha “com a participação de alguém que personifica o poder xenófobo e belicista”.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, ou outras aplicações para podcasts.