Liverpool e Manchester uniram-se por Cristiano: “Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento”

O craque informou, no início da semana, a morte de um dos bebés que esperava com Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo publicou um agradecimento no Instagram dirigido aos adeptos que estiveram, na terça-feira, em Anfield Road para o jogo que opôs o Liverpool ao Manchester United, e que se juntaram num momento de apoio ao futebolista português que informou, na segunda-feira, que um dos bebés que esperava com Georgina Rodríguez morrera.​

Ao sétimo minuto de jogo, o número associado aquele que está entre os melhores do mundo, a multidão em Anfield Road pôs as divergências clubísticas de parte e uniu as vozes para cantar You’ll never walk alone (Nunca caminharás sozinho), o hino do Liverpool. O aplauso, que juntou todas as bancadas, durou mais de um minuto e emocionou o jogador do Manchester United: “Um mundo... Um desporto... Uma família global... Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão”, escreveu o madeirense como legenda de um vídeo que mostra o momento.

Ronaldo voltou aos treinos na quarta-feira depois de ter anunciado a morte de um dos seus gémeos recém-nascidos na segunda-feira. “É com a nossa mais profunda tristeza que temos de anunciar que o nosso menino faleceu. É a maior dor que qualquer pai pode sentir”, lê-se no comunicado publicado, no qual o casal pediu “privacidade”.

Cristiano e Georgina estavam à espera de gémeos, como revelaram em Outubro. O português, de 37 anos, foi pai pela primeira vez em 2010, quando anunciou o nascimento de Cristiano Ronaldo Júnior, não tendo revelado a identidade da mãe. Em Junho de 2017, voltou a ser pai, dos gémeos Matteo e Eva, numa altura em que a sua actual companheira, que conheceu no início desse ano, estava grávida. Cristiano e Georgina foram pais de uma menina, Alana Martina, em Novembro.