Cristiano e Georgina voltaram a ser pais, mas um dos bebés não sobreviveu

O internacional português informou a perda do filho num comunicado publicado nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo usou, esta segunda-feira, as redes sociais para comunicar o falecimento de um dos bebés que esperava com Georgina, sem revelar se o óbito terá ocorrido in utero ou já após o parto. O casal esperava gémeos, tendo formalizado a novidade em Outubro.

Desolado, o craque desabafa que “é a maior dor que quaisquer pais podem sentir”, ressalvando que um dos bebés, uma menina, está bem. “Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade.”

Ainda na mesma nota, o futebolista aproveita para “agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado”, pedindo “privacidade neste momento tão difícil” e deixando uma mensagem ao filho que perderam: “Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, foi pai pela primeira vez em 2010, quando anunciou o nascimento de Cristiano Ronaldo Júnior, não tendo revelado a identidade da mãe. Em Junho de 2017, voltou a ser pai, dos gémeos Matteo e Eva, numa altura em que a sua actual companheira, que conheceu no início desse ano, estava grávida. Cristiano e Georgina foram pais de uma menina, Alana Martina, em Novembro.