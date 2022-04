Pussy Riot, as activistas perseguidas por Vladimir Putin, actuam em Junho no Porto e em Lisboa

São, desde há vários anos, das opositoras mais ferozes e inabaláveis do regime de Vladimir Putin, encabeçando a luta pelos direitos das mulheres e das comunidades LGBTI na Rússia. Depois da passagem pelo festival Paredes de Coura em 2018, as Pussy Riot regressam a Portugal para dois concertos integrados na tour europeia que arranca este ano: chegam a 8 de Junho à Casa da Música, no Porto, e um dia depois ao Teatro Capitólio, em Lisboa, numa organização da promotora Sounds Good.

Nascidas em 2011 como um ramo do colectivo anarco-artístico Voïna e influenciadas pelo movimento musical feminista riot grrrl, as Pussy Riot deram-se a conhecer ao mundo – e tornaram-se um assunto de Estado – em 2012, quando decidiram ocupar o altar da Catedral de Cristo Salvador, em Moscovo, munidas de balaclavas coloridas, danças frenéticas de punho esquerdo bem erguido e uma canção de protesto contra o regime de Vladimir Putin e a sua problemática aliança com a Igreja Ortodoxa russa. Este manifesto-performance, protagonizado por três dos principais membros do colectivo – Nadya Tolokonnikov, Maria Alyokhina e Yekaterina Samutsevich – ficou conhecido como “oração punk” e resultou na detenção das artistas por “hooliganismo e incitamento ao ódio religioso”.

Tolokonnikov e Alyokhina passaram 21 meses na prisão. Foram libertadas em 2013 após o parlamento russo ter aprovado uma amnistia, na sequência da pressão junto do Kremlin de vários grupos de direitos humanos, num caso que explodiu e viralizou nos media internacionais. Em entrevista ao Ípsilon em 2018, Nadya Tolokonnikov, a então porta-voz do grupo, confessou ter pesadelos “duas a três vezes por semana” por causa do longo período em que esteve presa. “Tenho medo de muitas coisas. Estive em negação em relação aos meus medos durante algum tempo depois da prisão, mas percebi que tenho de enfrentá-los”, partilhou. “Sempre que vejo um polícia na rua penso que devia ter trazido a minha escova de dentes porque se calhar vou acabar outra vez na prisão.”

Apesar do trauma e dos medos, as Pussy Riot não abrandaram: em 2014 actuaram nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi, onde foram atacadas por seguranças com bastões e gás pimenta, e, em 2018, levaram a cabo uma invasão de campo no final do Mundial de Futebol, em Moscovo.

Actualmente lideradas por Maria Alyokhina, que em 2016 protagonizou uma peça de teatro do Belarus Free Theatre sobre a história de três artistas que se tornam prisioneiros políticos na Rússia, as Pussy Riot continuam a ser um colectivo rotativo de músicas, artistas e activistas, não se sabendo ainda qual a formação que irá passar por Portugal.