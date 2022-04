Duda Beat ao vivo em Lisboa e no Porto: “O que eu faço é sofrência pop, faço pop”

Apelidada de “rainha da sofrência pop”, a cantora e compositora brasileira Duda Beat só estranha o título “rainha”, revendo-se no resto. Dia 22 em Lisboa, no Capitólio, e 23 no Porto, no Hard Club.

Não é uma estreia, é um regresso: a cantora e compositora brasileira Duda Beat volta a Portugal esta semana para dois espectáculos integrados numa digressão europeia com passagem por Berlim, Paris, Londres, Dublin, Lisboa, Porto e Madrid. O concerto de Lisboa é já esta sexta-feira, no Cineteatro Capitólio, às 21h30, enquanto o do Porto está marcado para o dia seguinte, sábado 23, no Hard Club, à mesma hora. Apelidada pela imprensa de “rainha da sofrência pop”, num paralelo com a malograda “rainha da sofrência” Marília Mendonça (1995-2021), Duda Beat lançou em 2021 um novo álbum, Te Amo Lá Fora, incluindo colaborações com Cila do Coco e com o rapper Trevo no tema Nem um pouquinho, lançado num videoclipe realizado por Alaska que já soma quase 5 milhões de visualizações.