Empresário fez contrato para trazer droga para Portugal três vezes por mês em aviões VIP

A apreensão de quase 600 quilos de cocaína na fuselagem do Falcon 900 da empresa portuguesa OMNI Aviação e Tecnologia, no dia 9 de Fevereiro de 2021, no aeroporto internacional de Salvador, levou à descoberta, por parte das autoridades brasileiras, de uma organização criminosa que se preparava para transportar droga para Portugal três vezes por mês.