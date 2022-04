Guerra vai “testar resiliência do sistema financeiro”, alerta FMI

Numa altura em que “a economia mundial estava a recuperar da covid-19”, o sistema financeiro mundial depara-se agora com as consequências da guerra na Ucrânia, que, somadas às vulnerabilidades deixadas pela pandemia, poderão levar a uma “desvalorização acentuada” dos activos a que a banca está exposta. O aviso é deixado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que alerta ainda que a guerra fez aumentar os riscos e vai “testar a resiliência do sistema financeiro”, em particular na Europa.