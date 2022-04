Confeitaria Peixinho, uma montra de ovos-moles e raivas no aeroporto de Lisboa

Foi fundada em 1856, é considerada a "mais antiga Casa de Ovos Moles de Aveiro” e ganhou fama por todo o país. No Outono, aterrou no aeroporto de Lisboa para conquistar todos os viajantes com as suas especialidades mais célebres, mas não só: também andam por ali as raivas de Aveiro, biscoitos crocantes.

Esta segunda-feira, o Turismo Centro de Portugal e a ANA – Aeroportos de Portugal assinalaram a inauguração oficial do espaço dedicado aos ovos-moles de Aveiro. Uma “montra fundamental para a divulgação deste produto distintivo da região”, realça o Turismo Centro (TCP) em comunicado.

Um “incontestável embaixador de Portugal no mundo e símbolo maior da doçaria regional e conventual do país”, diz-se deste produto, um dos “mais característicos e representativos da região”. “Esperamos que outras marcas e produtos endógenos sigam este exemplo”, sublinha Pedro Machado, presidente do TCP, a propósito da presença da Peixinho no espaço comercial do aeroporto, na praça central.​

Foto Os clássicos ovos-moles dr

Por seu lado, a comunhão entre grandes marcas internacionais e os produtos regionais é vista como uma mais-valia por Thierry Ligonnière, CEO da ANA. “Acreditamos que os aeroportos que gerimos não devem ser locais anónimos”, diz o representante da gestora Vinci Airports. “Devem ter uma identidade própria e ser montras de divulgação do melhor que se faz nas regiões que servimos”, defende. A presença da centenária confeitaria no aeroporto Humberto Delgado integra uma iniciativa com que se pretende “testar novos conceitos em ambiente aeroportuário e ao mesmo tempo abrir os aeroportos a marcas regionais”. A Peixinho é “a primeira marca a utilizar este conceito”, pelo menos “até ao final deste Verão”.

A celebrar 166 anos, a confeitaria que nasceu em Aveiro tem vindo nos últimos anos a renovar-se e a modernizar-se, mas mantendo as suas tradições. Além de Aveiro e do aeroporto de Lisboa, marca também presença na Baixa da capital, na rua Augusta, na Casa Pereira da Conceição.