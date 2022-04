Morreu Madalena Sá e Costa, herdeira e transmissora da paixão pela música erudita

Filha do compositor Luís Costa e da pianista Leonilda Moreira de Sá, distinguiu-se simultaneamente como violoncelista e pedagoga e formou com a irmã, Helena, uma dupla histórica. Tinha 106 anos.

Nascida numa família de músicos do Porto, Madalena Sá e Costa dificilmente teria conseguido fugir a um destino ligado a um qualquer instrumento. Escolheu o violoncelo e com ele fez uma longuíssima carreira carregada de concertos, digressões pelo estrangeiro e prémios, e que, fruto da sua actividade paralela como pedagoga e professora, produziu inúmeros descendentes. Morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 106 anos, de infecção pulmonar, confirmou o PÚBLICO.

Neta de Bernardo Moreira de Sá, fundador do Conservatório de Música do Porto e do Orpheon Portuense, Madalena Sá e Costa era filha de dois pianistas, Leonilda Moreira de Sá e Luís Costa, e irmã de outra, Helena Sá e Costa (1913-2006). Não é de estranhar, por isso, que, quando nasceu, já houvesse em sua casa música por toda a parte, como recordava numa entrevista à revista Glosas a pretexto do seu centenário, em 2015. Durante décadas, aliás, a casa da família Sá e Costa foi frequentada por muitos dos principais artistas portugueses do século XX, e não apenas do mundo da música.

“A minha irmã, Helena, e eu tínhamos o quarto no primeiro andar. Pelas 9h já ouvíamos o nosso pai tocar piano no andar de baixo”, contou numa outra entrevista, desta feita à Antena 2, agora citada pela agência Lusa. “Acordar assim todos os dias era estupendo. Foi dessa forma que conheci quase todas as obras: muito Beethoven, muito Schubert, muito de tudo.”

Discípula de Augusto Suggia, primeiro, e da sua filha Guilhermina, depois, Madalena Sá e Costa deu continuidade às lições desta brilhante violoncelista que esteve entre os seus mestres. No lote de professores que contribuíram de forma muito decisiva para a sua formação incluem-se também Isaura Pavia de Magalhães, com quem concluiu o curso do conservatório com 20 valores em 1940, e Paul Grümmer, Sandor Végh e Pablo Casals.

À semelhança de Guilhermina Suggia, Madalena Sá e Costa não se limitou à interpretação musical em orquestras e agrupamentos vários, tendo tido um importante percurso como professora e pedagoga nos conservatórios de música do Porto e Calouste Gulbenkian, em Braga. Entre os seus discípulos contavam-se, por exemplo, o recentemente desaparecido Paulo Gaio Lima, como ela herdeiro e transmissor da paixão pela música erudita.

Durante 50 anos subiu ao palco com a irmã Helena, pianista com quem também partilhava as atenções nos concertos do Trio Portugália, que as duas formaram com o violinista Henri Mouton, e no quarteto que a este se seguiu, depois de se lhes juntar o violetista François Broos.