Mostra dos Cravos: uma exposição de ilustração pelo “significado de Abril”

No ano em que o período de democracia superou o da ditadura em Portugal, a Galeria Padaria Águas Furtadas leva ao Porto uma exposição dedicada à liberdade e ao 25 de Abril, com uma Mostra dos Cravos. Para Sara Felgueiras, responsável pela exposição, a mensagem é a “valorização completa da democracia”, com diferentes interpretações daquilo que é “o significado de Abril”.

Nesta exposição informal estão reunidos 11 ilustradores, de todo o país, que responderam a uma convocatória aberta com o mote “Fala-me de Liberdade...”. Juntam-se a estes mais 19, cujos trabalhos foram recolhidos nos desafios criativos que a galeria lança todos os meses pelo Instagram.

A Mostra dos Cravos pode ser visitada até ao final do mês de Abril, com entrada livre. A ideia de Sara Felgueiras é abrir espaço para reflectir sobre a democracia e lembrar que não se deve tomá-la como garantida. “De uma forma simplificada, tentamos que as pessoas consigam reter uma mensagem e pensar sobre aquilo que está representado”, acrescenta, lembrando que “visualmente é mais fácil impactar o público”.

A galeria, localizada na Rua de São Bento da Vitória, no Porto, está aberta todos os dias.

Texto editado por Ana Maria Henriques